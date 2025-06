PF cumpre 4 mandados na região em operação contra facções

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrou nesta quinta-feira (26) uma grande operação para desarticular duas organizações criminosas com atuação interestadual. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

As facções envolvidas incluem o PCC (Primeiro Comando da Capital) e outro grupo criminoso aliado, responsáveis por uma série de crimes hediondos e equiparados, com forte presença em cidades do Sul de Minas Gerais e do Noroeste Paulista.

De acordo com a PF, as investigações identificaram que as organizações movimentaram pelo menos R$ 50 milhões em ativos ilícitos, por meio da compra e venda de veículos usados, esquema usado para lavagem de dinheiro.