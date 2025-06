Homem é esfaqueado por amigo por conta de dívida de carro

Uma tentativa de homicídio registrada na quarta-feira (25) no bairro Jardim Andorinhas, em Campinas, chocou moradores e mobilizou a Polícia Civil. Um homem foi atacado a facadas dentro de um Fiat Uno por dois agressores, sendo um deles identificado como Luan, conhecido da família da vítima.

O crime ocorreu na Rua Cornélio Pena e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, enquanto um dos suspeitos imobiliza a vítima no banco do motorista, o outro desfere vários golpes com uma faca.

Segundo relato do pai da vítima, Luan teria dormido na casa da família dias antes do ataque. A motivação ainda está sendo apurada. Inicialmente, a vítima afirmou que o crime teria relação com um envolvimento amoroso, mas depois revelou que a real motivação seria uma dívida causada por danos em um carro alugado.