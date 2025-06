UPAs de Campinas realizam mais de 6 milhões de atendimentos

As quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campinas registraram um aumento expressivo de 46,5% no número de procedimentos realizados entre os anos de 2022 e 2024. No total, foram 6.381.229 ações, entre atendimentos médicos (adulto e infantil), exames laboratoriais e de imagem, aplicação de medicamentos, curativos, suturas e outros serviços de urgência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A UPA Carlos Lourenço foi a que mais cresceu no período, com alta de 73,5% – passando de 361.127 procedimentos em 2022 para 626.804 em 2024. A UPA Anchieta também teve aumento significativo: de 423.692 para 606.542, avanço de 46,5%. Já a UPA São José saltou de 425.326 para 600.046 (41%) e a UPA Campo Grande teve crescimento de 34,8%, indo de 509.081 para 686.516 procedimentos no mesmo período.

A tendência de crescimento permanece em 2025. Até fevereiro deste ano, já foram contabilizados 357.371 atendimentos, distribuídos da seguinte forma: Carlos Lourenço (89.275), Campo Grande (96.821), Anchieta (87.613) e São José (83.652).