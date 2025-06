Advogado é preso após tentar matar vizinha no Botafogo

Um advogado de 35 anos foi preso na madrugada deste domingo (22) por tentativa de homicídio contra a vizinha, uma comerciante de 28 anos. O caso aconteceu por volta da 1h30, em um prédio localizado no bairro Botafogo, em Campinas, após uma discussão motivada por barulho em horário proibido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois já tinham desentendimentos antigos por questões de condomínio. A comerciante foi até o apartamento do vizinho reclamar do volume alto, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo. O advogado, já armado com uma pistola, atirou duas vezes na direção da mulher. Os tiros não a atingiram por sorte, mas acertaram a parede e a porta do elevador.

O caso foi atendido pela Polícia Civil e registrado no plantão do 1º Distrito Policial. A prisão em flagrante foi acompanhada por um representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). “Em que pese não tenha sido preso no exercício de sua profissão, a lavratura do auto de prisão em flagrante foi, integralmente, acompanhada por representante da OAB”, informou o delegado de plantão.