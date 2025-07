Estudo revela resposta do organismo ao vírus Oropouche

Pesquisadores do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp identificaram uma resposta imunológica protetora contra o vírus Oropouche, responsável por surtos crescentes no Brasil. O estudo foi publicado na revista eBioMedicine, do grupo The Lancet, e pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos eficazes.

Conduzido por Daniel Toledo Teixeira, no âmbito do Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes (Leve), o trabalho revelou que linfócitos B, células de defesa do sistema imunológico, são capazes de conter o avanço do vírus. “Mostramos que existem subtipos de linfócitos B que agem rapidamente para o controle da infecção. Com essa via funcionando adequadamente, há uma produção de anticorpos que impede o vírus de chegar ao sistema nervoso central”, explicou Teixeira.

Segundo o professor José Luiz Módena, coordenador do Leve, o estudo foca em um “braço da imunidade que depende de anticorpos, as imunoglobulinas, essenciais no controle da infecção”. Apesar de realizado em modelos animais, o estudo lança luz sobre mecanismos similares no corpo humano.