Vini diz que vídeo evita injustiça e reafirma fiscalização

A Comissão Processante da Câmara de Campinas ouviu nesta terça-feira (17) o vereador Vini Oliveira (Cidadania), acusado de quebra de decoro parlamentar após realizar filmagens dentro do Hospital Mário Gatti durante um plantão no feriado de Ano Novo. Em seu depoimento, Vini defendeu o ato de fiscalização, negou ter agido com agressividade e afirmou que o vídeo serviu como proteção diante das acusações. “Se eu não tivesse gravado um vídeo onde eu conseguisse provar que eu não proferi ofensas contra a denunciante, aonde eu estaria nesse momento?”, questionou.

O caso teve início após denúncia da médica Daiane Copercini, que alega ter sido desacatada pelo parlamentar, que também teria acessado prontuários e exposto dados de pacientes em suas redes sociais, o que pode configurar violação à LGPD. Vini negou ter ofendido ou identificado a médica. “Eu não falei, doutora, a senhora não está trabalhando. Eu não falei isso. Eu não falei, doutora, a senhora é uma estelionatária. Eu não falei isso.”

Durante a oitiva, o vereador afirmou que cumpria seu papel de fiscal do poder público, conforme previsto na Constituição e na Lei Orgânica. “A partir do momento que estou no exercício de minha função, cumprindo até o artigo 31 da Constituição, [...] eu devo, sim, adentrar nas unidades de saúde e constatar as coisas que acontecem.”