Feira Julho das Pretas terá 2ª edição na Estação Cultura

A expectativa é de que o evento receba mais de mil pessoas ao longo do dia. A programação inclui apresentações culturais, painéis de debate, rodadas de formação e escuta com foco em identidade e valorização da cultura negra .

Serão disponibilizadas 30 vagas para expositoras , que poderão comercializar itens nas áreas de gastronomia, moda, artesanato, beleza e cultura . As interessadas devem preencher um formulário de inscrição, que será avaliado pela organização para seleção dos empreendimentos participantes.

A 2ª edição da Feira Julho das Pretas será realizada no dia 26 de julho, das 10h às 22h, na Estação Cultura, em Campinas. O evento, promovido pelo Movimento Rosalina , está com inscrições abertas para mulheres pretas e periféricas que desejem expor seus produtos ou vender alimentos .

O Movimento Rosalina atua no fortalecimento do empreendedorismo de mulheres negras periféricas, promovendo geração de renda, visibilidade e trocas de saberes como forma de resistência e valorização do protagonismo feminino negro.