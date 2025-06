Seis vereadores de Campinas são investigados em projeto de APA

Uma reportagem do portal Metrópoles neste final de semana revelou que o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga seis vereadores e ex-vereadores de Campinas por suspeita de recebimento de propina para viabilizar alterações legislativas que teriam favorecido empreendimentos imobiliários em Áreas de Preservação Ambiental (APA) do município. O caso envolve a Lei Complementar 295/2020, que trata do parcelamento e uso do solo nessas regiões.

Segundo denúncia anônima recebida pela Polícia Federal e encaminhada às autoridades estaduais, os parlamentares teriam recebido dinheiro para incluir uma emenda que permitia estudos para ampliação de áreas urbanas conectadas às APAs, o que, segundo o denunciante, poderia configurar crime ambiental. Estão sob investigação os vereadores Zé Carlos (PSB), Permínio Monteiro (PSB), Edison Ribeiro (União Brasil), Filipe Marchesi (PSB) e os ex-vereadores Jorge Schneider (PL) e Fernando Mendes (Republicanos).

A Polícia Civil foi acionada e iniciou o inquérito em junho de 2024, requisitado pelo MPSP, que apontou indícios da prática de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). O inquérito menciona que a emenda em questão foi aprovada e permitia alterações no perímetro urbano com possibilidade de expansão sobre áreas protegidas, mediante novos projetos de lei específicos.