Mulheres são baleadas em Santo Antônio de Posse e uma morre

Duas mulheres foram atingidas a tiros na tarde desta sexta-feira, 13, no bairro Portal das Pérolas, em Santo Antônio de Posse, a 45 km de Campinas. Uma delas, identificada como Agda Maria De Melo, de 29 anos, morreu no local, enquanto a outra vítima foi socorrida em estado grave.

O ataque aconteceu por volta das 13h em uma via pública, causando pânico entre moradores. Testemunhas relataram ter ouvido vários disparos e correram para se abrigar. Uma das vítimas caiu no asfalto e não resistiu, tendo seu corpo aguardado a chegada da perícia no local.

A outra mulher foi levada inicialmente ao pronto-socorro municipal e, em seguida, transferida em estado crítico para o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).