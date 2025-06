Tempo segue firme e frio durante o fim de semana na RMC

A previsão do tempo para este sábado, 14, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), é de predomínio de sol a céu parcialmente nublado. O dia amanheceu com temperatura em torno de 10°C, e a máxima chega aos 23°C, com umidade relativa do ar entre 25 e 30% no período da tarde.

A tendência para o domingo, 15, é de céu parcialmente aberto, com momentos de céu nublado e possibilidade de chuvas a partir do meio da tarde, embora a expectativa é que sejam pancadas rápidas, isoladas e pouco volumosas. As temperaturas ficam entre 13°C e 24°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).