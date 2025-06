Cinco são indiciados por furto de 1,3 mil peças de cooktop

A investigação teve início após o setor de qualidade da empresa detectar que peças defeituosas e destinadas ao descarte estavam sendo comercializadas . A fraude foi confirmada quando a própria Schott adquiriu uma das peças pela internet e identificou a marcação exclusiva de fábrica , com destino originalmente à Eletrolux .

A Polícia Civil de Indaiatuba elucidou um esquema de furto e receptação de peças de vidro para fogões cooktop , envolvendo funcionários da multinacional Schott Flat Glass do Brasil e receptadores que atuavam por meio de vendas online. Mais de 1.300 unidades foram desviadas e revendidas sem nota fiscal em plataformas como o Mercado Livre .

Foram indiciados por furto qualificado dois funcionários, acusados de se aproveitar da função de confiança para furtar os materiais. Já três comparsas foram indiciados por receptação, por comprarem e comercializarem os vidros de forma recorrente e sem comprovação de origem.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Indaiatuba, e as peças foram devolvidas à Schott mediante termo de depósito legal. A investigação segue em andamento para apurar outras possíveis ramificações do esquema.