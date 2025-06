Audiência na Unicamp cobra mais leitos e investimentos no SUS

O Hospital de Clínicas da Unicamp e o Hospital da PUC-Campinas têm enfrentado recorrentes superlotações . Na rede municipal, o cenário também é crítico. “ Campinas está sobrecarregada ”, afirmou o secretário de Saúde, Lair Zambon , ao relatar que a população dependente do SUS saltou de 650 mil em 2021 para 875 mil em 2024 . Além disso, as demandas judiciais triplicaram nos últimos três anos , agravando a pressão sobre o sistema.

Segundo o diretor do Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), Fábio Curi , “ há uma deficiência significativa de leitos ”, com outras regiões do Estado em situação mais confortável. Ele reconheceu avanços recentes no financiamento da saúde, mas alertou que as filas em especialidades e a superlotação nas urgências persistem .

A grave situação da rede pública de saúde em Campinas e região foi alvo de debate em uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (12) na Unicamp, promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo. O encontro reafirmou o consenso entre gestores e especialistas sobre a necessidade urgente de ampliação de leitos hospitalares e reforço no financiamento público .

Zambon ainda revelou que a prefeitura arca com 77% dos custos da saúde, um cenário oposto ao de décadas passadas, quando o governo federal bancava a maior parte. “Temos um déficit grave de leitos. E o que é pior: não temos de onde mais comprar”, declarou.

A superintendente do HC da Unicamp, Elaine Ataíde, também pediu atenção especial à oncologia e defendeu a construção de um hospital oncológico regional. Já o reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, destacou o modelo de financiamento diferente da instituição: “O custeio do HC sai do orçamento da própria universidade”.

O anúncio feito no início do mês pelo governador Tarcísio de Freitas, que prevê a construção de um hospital regional em Campinas, foi visto como um avanço, mas não suficiente. A expectativa é que a licitação seja lançada no segundo semestre, mas a demanda atual exige medidas mais imediatas, segundo os participantes da audiência.