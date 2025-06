Carreta tomba na SP-340 e espalha carga na pista em Campinas

Uma carreta carregada com cavaco de madeira tombou por volta da meia-noite desta sexta-feira (13) no km 117,5 da Rodovia Governador Dr Adhemar Pereira de Barros (SP-340) no sentido norte, na altura de Alphaville. O acidente causou a interdição das faixas 1, 2, 3 e do acostamento, exigindo desvio de tráfego e acionamento de equipes da Renovias, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros.

Segundo a concessionária, o veículo perdeu o controle na faixa 3, bateu contra a barreira de concreto do canteiro central e tombou sobre as faixas, derramando parte da carga pela pista. O motorista não se feriu.

O tráfego precisou ser desviado para o retorno do km 116+500, passando por rua paralela e retornando no km 118. Equipes atuaram durante toda a madrugada na remoção da carga espalhada e na operação de destombamento do veículo. Até as 5h43, a limpeza da pista ainda estava em andamento.