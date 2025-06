Funcionário é preso por desviar produtos de luxo em Viracopos

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por furtar produtos importados de alto valor no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Funcionário de uma transportadora internacional que atua no terminal, ele usava seu conhecimento da operação logística para desviar encomendas com destino a clientes em todo o país.

A ação da Polícia Civil foi conduzida por agentes do 9º Distrito Policial, que encontraram na casa do suspeito uma grande quantidade de itens furtados, como relógios de grife, joias, drones, eletrônicos e cosméticos. Os produtos eram desviados de remessas nacionais e internacionais.

O homem foi autuado por furto qualificado e associação criminosa e, após o registro da ocorrência, encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.