Sol volta e tempo seco marca sexta na RMC

As temperaturas voltam a subir gradualmente na Região Metropolitana de Campinas a partir desta sexta-feira (13). A previsão é de tempo firme, predomínio do Sol e menor intensidade dos ventos, favorecendo a elevação das máximas ao longo do dia.

Segundo os meteorologistas, a mínima prevista é de 9°C e a máxima deve atingir os 22°C, superando os valores registrados nos últimos dias. Apesar da estabilidade, o clima seco exige cuidados: a umidade relativa do ar pode ficar em torno ou abaixo dos 30%, o que exige atenção com hidratação e proteção da pele e mucosas.

A orientação é manter o consumo de líquidos não alcoólicos ao longo do dia e utilizar produtos que minimizem os efeitos do tempo seco, como hidratantes e soro fisiológico.