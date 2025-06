Pedreiro de 55 anos morre atropelado e motorista foge em Campinas

Após o atropelamento, o motorista ainda deu marcha à ré , aparentou notar a presença da vítima no chão , mas optou por deixar o local. O óbito foi constatado pela equipe do SAMU antes que houvesse qualquer possibilidade de atendimento médico.

A Polícia Civil de Campinas investiga a morte de um homem de 55 anos após um atropelamento no Jardim Novos Campos Elíseos , na noite desta quarta-feira (11). Segundo a polícia , o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi identificada como Cesar Izidoro da Silva . Segundo o boletim de ocorrência, ele caminhava pela Rua Indaiatuba quando foi atingido por um carro.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegar ao endereço, isolou a área até a chegada da perícia. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro.

O delegado responsável já determinou a realização de exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) e a análise técnica da cena do crime. A identificação do condutor do veículo é o principal foco das investigações neste momento.