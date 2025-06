Vinhedo recebe pedidos de isenção do IPTU até fim de junho

A Prefeitura de Vinhedo está recebendo os pedidos de isenção do IPTU para o exercício de 2025. O prazo termina no dia 30 de junho, e o procedimento deve ser feito exclusivamente de forma presencial, nas Centrais SIM, com agendamento prévio.

A regra vale tanto para novos solicitantes quanto para quem precisa renovar o benefício com prova de vida. Os critérios estão definidos pela Lei Municipal nº 4.323/2024, que estabelece o perfil dos contribuintes aptos à isenção.

Têm direito ao benefício aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, idosos com 65 anos ou mais e tutores legais de beneficiários de renda vitalícia. Para obter a isenção, é preciso ter apenas um imóvel residencial, com área construída de até 200 m² e terreno que não ultrapasse 350 m². A renda mensal do morador não pode ser superior a cinco salários mínimos, e ele deve residir no imóvel.