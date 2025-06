Polícia apreende 3 mil peças ilegais de carros e prende dono

A Polícia Civil de Campinas apreendeu cerca de três mil peças automotivas sem identificação oficial em um comércio no Jardim Interlagos. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante durante a Operação Tomb Car, voltada ao combate ao comércio ilegal de peças de veículos.

Segundo os investigadores, as peças estavam sem as etiquetas obrigatórias do Detran, que garantem a origem e legalidade dos produtos comercializados. Ao ser questionado, o comerciante afirmou que trabalha com peças inservíveis adquiridas de outros estabelecimentos, que são recuperadas e revendidas após reparo.

O suspeito alegou possuir alvará de funcionamento e autorização do Detran para operar no setor e negou vender peças de origem duvidosa ou ilícita. Mesmo assim, foi autuado em flagrante e encaminhado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial, onde segue à disposição da Justiça.