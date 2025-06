Quinta gelada tem temperatura de 8,9º na madrugada em Campinas

A quinta-feira (12) começou com frio intenso na Região Metropolitana de Campinas. A menor temperatura foi registrada pelo Cepagri da Unicamp: 8,9°C durante a madrugada. Pela manhã, os termômetros marcavam cerca de 10°C em diversos pontos da região.

O tempo segue firme, com predomínio de Sol e ventos moderados a fortes ao longo do dia, o que deve aumentar a sensação de frio, especialmente nas primeiras horas do dia e à noite.

A máxima prevista para esta quinta-feira é de 19°C a 20°C, e a previsão indica que o tempo continua estável e gelado pelo menos até sábado.