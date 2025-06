Motociclista perde controle, bate em grade e morre na Anhanguera

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (11) após colidir contra a defensa metálica central da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 105, em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 9h49, na pista norte, sentido interior, e envolveu apenas a motocicleta, que tombou após o impacto.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Autoban, o motociclista trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda não esclarecidos, cruzou as faixas de rolamento e atingiu violentamente a defensa metálica. A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no hospital.

A moto, uma Honda, permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, sendo removida posteriormente para o acostamento.