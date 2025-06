Viracopos tem movimentação recorde de passageiros

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, registrou a maior movimentação de passageiros de sua história para os cinco primeiros meses do ano. Entre janeiro e maio de 2025, passaram pelo terminal 5.199.525 passageiros, uma alta de 8,14% em relação ao mesmo período de 2024, quando o número foi de 4.808.005.

O recorde anterior havia sido registrado em 2023, com 5.195.507 passageiros. O crescimento reflete uma curva positiva sustentada por aumentos mensais consecutivos: janeiro (16,36%), fevereiro (8,5%), março (6,05%), abril (5,32%) e maio (4,87%), sempre na comparação com os mesmos meses do ano anterior.

Do total acumulado, 4.760.589 passageiros utilizaram voos domésticos, representando um crescimento de 6,13% sobre 2024. Já os voos internacionais foram os principais vetores de avanço, com alta de 36,08%, totalizando 438.936 viajantes entre janeiro e maio, frente aos 322.566 registrados no mesmo período do ano passado.