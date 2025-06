Berinjela lidera alta e morango tem maior queda na Ceasa Campinas

A Ceasa Campinas divulgou o balanço semanal de preços entre os dias 2 e 9 de junho, com destaque para a valorização das hortaliças e a queda no preço de frutas como o morango. A berinjela apresentou o maior aumento do período, com alta de 20,3%, vendida a R$ 2,73 o quilo. Já o morango registrou a maior baixa, com queda de 12,5%, comercializado a R$ 29,17/kg.

Também se destacaram a abobrinha brasileira, que subiu 16,8%, cotada a R$ 3,89/kg, e o milho verde, com elevação de 11,3%, vendido a R$ 2,67/kg. De acordo com o técnico Paulo Palma, o frio atrasa a maturação das hortaliças, reduz a oferta e impulsiona os preços.

Entre as frutas nacionais, o movimento foi misto: melancia graúda caiu 10%, melão amarelo teve baixa de 4,6% e laranja pera subiu 2,9%. Já banana, mamão, manga, maracujá e goiaba permaneceram estáveis.