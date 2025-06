Novo Hospital Metropolitano será ao lado do AME Campinas

O Hospital Metropolitano de Campinas, uma das principais demandas dos prefeitos da Região Metropolitana nos últimos anos, foi oficialmente confirmado em reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada nesta terça-feira (10), durante o Campinas Innovation Week 2025. O encontro consolidou o anúncio feito pelo governador Tarcísio de Freitas e foi recebido pelas lideranças municipais como uma vitória histórica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova unidade será construída ao lado do AME Campinas, no Parque Itália, e terá capacidade para até 400 leitos, com foco em atendimentos de média complexidade, atualmente um dos principais gargalos do SUS na região. O local foi escolhido por facilitar a integração com o sistema de regulação Cross, que já gerencia os atendimentos realizados no próprio AME.

O prefeito de Campinas e presidente do Conselho da RMC, Dário Saadi, celebrou a conquista: “É uma vitória construída com muito diálogo. Foram anos de reuniões, documentos e articulações. O governador atendeu a uma demanda dos prefeitos da RMC.”