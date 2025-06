Carro pega fogo e trava Rodovia Dom Pedro

Um automóvel pegou fogo na manhã desta terça-feira (10) na altura do km 83 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Atibaia, sentido Sul. O incidente provocou interdição parcial da via, com bloqueio de alças de acesso e lentidão no tráfego.

De acordo com informações da concessionária Rota das Bandeiras, o carro trafegava na faixa 2 da pista Sul quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor percebeu fumaça saindo do veículo. Ele parou no acostamento, mas as chamas logo se espalharam.

Equipes de resgate da concessionária, Corpo de Bombeiros e viaturas de apoio atuaram na ocorrência. A área afetada teve interdição de até quatro quilômetros entre os km 83 e 87. O tráfego já foi liberado, mas o acostamento segue fechado no trecho.