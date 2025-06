Defesa Civil emite alerta de frio intenso para Campinas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para queda acentuada nas temperaturas a partir desta quarta-feira (11), com expectativa de frio intenso até o sábado (14). Na região de Campinas, os termômetros devem marcar mínimas de 8°C, conforme previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A frente fria veio acompanhada de ventos da região Sul e atinge todo o território paulista.

Segundo o alerta, idosos, crianças e pessoas em situação de rua devem ter atenção redobrada durante os dias mais gelados. A orientação é evitar o uso de fogueiras ou aquecedores improvisados, principalmente em locais fechados, devido ao risco de incêndios e intoxicação por monóxido de carbono.

A medida também destaca a importância da empatia com os animais de rua, recomendando que, sempre que possível, sejam acolhidos temporariamente.