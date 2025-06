Valinhos confirma mais duas mortes por dengue

A Secretaria de Saúde de Valinhos confirmou, nesta segunda-feira (10), mais duas mortes por dengue no município, elevando para três o total de óbitos registrados em 2025. As vítimas mais recentes são uma mulher de 92 anos, moradora do bairro Reforma Agrária, e um homem de 85 anos, residente no Parque Santana. Os óbitos ocorreram em abril, mas os laudos emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz foram finalizados no último dia 2 de junho.

O primeiro óbito por dengue no ano havia sido registrado em 9 de abril, envolvendo um idoso de 91 anos, morador da Vila Papelão. De acordo com a Vigilância em Saúde, todos os casos foram autóctones, ou seja, contraídos dentro do próprio território de Valinhos.

Apesar das mortes, os números mostram uma redução expressiva no total de infecções confirmadas. De janeiro a 3 de junho, foram 1.430 casos positivos, uma queda de 72% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o município contabilizou 5.266 casos.