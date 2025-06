Câmara de Campinas decreta luto pelo assassinato de servidora

A Câmara Municipal de Campinas decretou luto oficial de três dias em respeito à memória da servidora Cristiane Laurito da Silva, de 37 anos, vítima de uma tragédia familiar em Limeira, onde residia. A medida foi oficializada nesta segunda-feira (9), por meio do Ato da Presidência, assinado pelo presidente da Casa, vereador Luiz Rossini (Republicanos).

Funcionária de carreira desde 2014, Cristiane exercia o cargo de Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira do Legislativo campineiro. Ela foi encontrada morta ao lado do filho Theo, um bebê de apenas dois meses de vida, e do marido Rafael Horta, que atuava como procurador jurídico da Prefeitura de Limeira.

Segundo a Polícia Militar, a hipótese inicial é de que Rafael tenha assassinado a esposa e o filho antes de tirar a própria vida. A arma usada no crime, registrada em nome dele, foi apreendida com três carregadores e 12 munições. O caso foi registrado como feminicídio e homicídio na Delegacia da Mulher de Limeira. As mortes teriam ocorrido antes das 7h da manhã de sexta-feira (7), e foram descobertas pelo avô da criança, que foi até o local para buscar o neto para uma consulta médica.