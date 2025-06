Unicamp prorroga prazo para pedir isenção da taxa

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) prorrogou até a próxima sexta-feira, 13 de junho , o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2026 e da modalidade Enem-Unicamp 2026 . O pedido deve ser feito exclusivamente pela internet , no site oficial da Comvest. O edital com todos os critérios e a lista de documentos necessários está disponível na mesma página.

A lista dos beneficiados será publicada em 30 de julho, com envio de comunicado por e-mail. Quem tiver o pedido indeferido poderá entrar com recurso no site da Comvest entre 30 de julho e 1º de agosto, com resultado previsto para 6 de agosto.

Importante: receber a isenção não garante a inscrição automática nos processos seletivos. Os candidatos devem se inscrever posteriormente utilizando o código de isento.

O calendário do Vestibular Unicamp 2026 já está disponível. As inscrições ocorrerão de 1º de agosto a 1º de setembro, e a modalidade Enem-Unicamp abrirá inscrições em novembro.