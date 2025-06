Cerco é reforçado contra clandestinos em Viracopos e Rodoviária

No aeroporto de Viracopos, os painéis foram colocados logo na área de desembarque , antes do passageiro ter contato com eventuais motoristas. Na rodoviária, três painéis informativos ocupam locais de grande circulação.

A campanha conta com painéis informativos instalados em pontos estratégicos , com mensagens em português, inglês e espanhol , simulando abordagens irregulares e alertando para os riscos de aceitar propostas de transporte fora dos canais oficiais. Os avisos reforçam que os passageiros devem utilizar apenas táxis credenciados ou aplicativos reconhecidos .

Quem chega a Campinas pelo Aeroporto Internacional de Viracopos ou pelo Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo costuma ser abordado por diversas ofertas de transporte. Para combater o transporte clandestino e orientar os passageiros sobre riscos e cuidados , a Emdec e a Secretaria Municipal de Transportes intensificaram a fiscalização nesses locais com ações educativas e repressivas .

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a meta é garantir que a chegada dos visitantes à cidade ocorra com segurança. “Campinas é porta de entrada para o Brasil e o mundo, e oferecer transporte seguro é parte fundamental dessa experiência”, afirmou.

As ações contam com apoio da Socicam (gestora da rodoviária) e da Aeroportos Brasil Viracopos. Além da orientação, fiscais da Emdec seguem atuando nos dois pontos com abordagens e autuações regulares.

Entre janeiro e maio de 2025, a operação já fiscalizou 1.032 veículos na rodoviária, com 153 autuações e 12 remoções de veículos clandestinos ao Pátio Municipal. No aeroporto, 567 veículos foram abordados, com 58 autuações e cinco remoções.