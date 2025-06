Campinas reforça vacinação contra gripe em terminais e shoppings

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta segunda-feira, 9 de junho, uma nova fase da campanha de vacinação contra a gripe com ações fora das unidades básicas de saúde. A medida visa aumentar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários, levando as doses a locais de grande circulação, como terminais de ônibus, supermercados e centros comerciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vacinação segue aberta para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Não há necessidade de agendamento: basta apresentar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

A campanha também prevê ações específicas em dois centros de saúde que normalmente não funcionam aos sábados: o CS Costa e Silva terá atendimento especial no dia 14 de junho, e o CS Campo Belo abrirá no dia 28. Ambos atenderão moradores da região com foco em ampliar o acesso à imunização.