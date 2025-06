MP quer cassação de Dário Saadi por uso da máquina pública

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) protocolou parecer em que pede a cassação do mandato do prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), e sua inelegibilidade por oito anos, por suposto abuso de poder político e econômico na campanha de 2024. A ação foi movida pela coligação “Campinas - Uma Cidade Pra Todos”, encabeçada por Rafa Zimbaldi (Cidadania).

No documento enviado à 33ª Zona Eleitoral, o promotor Guilherme Athayde Ribeiro Franco sustenta que Saadi utilizou indevidamente a estrutura pública para promoção pessoal em três episódios: gravação de vídeos de campanha em órgãos da Prefeitura, distribuição de release à imprensa com conteúdo institucional durante o período eleitoral, e visita a uma empresa privada para discurso com pedido de voto — o que configura, segundo o MP, condutas vedadas pela Lei das Eleições.

A representação cita especificamente a utilização do prédio da Prefeitura para produção de material de campanha e a visita à empresa Benassi, onde o prefeito teria constrangido trabalhadores ao pedir votos durante o expediente, ação proibida por lei.

A resposta de Dário