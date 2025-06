Câmara pode ampliar vagas de estágio para universitários

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, 9 de junho, um projeto que propõe a ampliação do número de estagiários de nível superior na Casa. A proposta, apresentada pela Mesa Diretora, aumenta de 10 para 15 as vagas disponíveis, com foco em reforçar o apoio administrativo e técnico interno, além de estimular a formação prática de estudantes universitários.

A iniciativa modifica uma legislação de 2022 que já previa a contratação de estagiários para setores estratégicos da Câmara. De acordo com a justificativa, a ampliação atende à demanda atual dos gabinetes e departamentos, que carecem de mais suporte operacional.

Se aprovada em turno único nesta sessão, a medida entra em vigor imediatamente após a publicação oficial.