Empresa oferece até R$ 2,9 mil para mulheres em teste de saúde

O centro de pesquisa clínica Synvia está recrutando mulheres na menopausa, com até 65 anos, para participar de um estudo de bioequivalência de medicamentos genéricos. O objetivo é analisar a eficácia e segurança de fármacos que poderão ser comercializados no mercado brasileiro. As participantes receberão ressarcimento entre R$ 2 mil e R$ 2,9 mil.

O estudo é voltado para moradoras da região de Campinas que queiram contribuir com a ciência e, ao mesmo tempo, realizar check-ups gratuitos. As interessadas devem entrar em contato com a equipe de captação da Synvia pelo WhatsApp (19) 99488-4962 ou pelo site oficial.

Após o cadastro, será agendada uma consulta médica gratuita e realizada uma bateria de exames clínicos sem custo. Se aprovadas, as candidatas passarão pela etapa de internação, com datas ajustadas conforme a disponibilidade de cada voluntária.