Foragido da Justiça é preso durante patrulha do Baep em Campinas

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi preso durante patrulhamento do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), em Campinas, no fim de semana. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prisão ocorreu durante ação na área do 47º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Segundo a PM, o suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, acelerou o passo e entrou no quintal de uma casa sem muros, sendo abordado em seguida.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao consultarem os dados no sistema, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.