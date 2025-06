De novo superlotado, Hospital da PUC pede que população evite PS

O Hospital da PUC-Campinas enfrenta mais uma crise aguda de superlotação, o quarto alerta este ano, e voltou a pedir nesta quinta-feira (6) que a população evite buscar atendimento no Pronto-Socorro Adulto do SUS, que está operando muito acima da sua capacidade.

De acordo com a instituição, 78 pacientes de alta complexidade estão internados, sendo que 47 deles ocupam macas nos corredores por falta de leitos. O volume representa 390% acima da capacidade instalada para o setor de urgência.

Diante da gravidade, a direção do hospital suspendeu por sete dias todas as cirurgias eletivas, como forma de tentar estabilizar o atendimento na unidade. A medida emergencial foi comunicada aos órgãos de regulação, incluindo a Cross, Samu, Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria Regional de Saúde (DR7) e o Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp).