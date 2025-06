RMC adota novo modelo para enfrentar situação de rua

“Não é só dar uma casa, é reorganizar a vida a partir da moradia. O abrigo é uma solução temporária. O Housing First propõe um recomeço com dignidade e autonomia”, afirmou o subsecretário estadual José Police Neto, que apresentou o projeto.

O encontro ocorreu no UniMetrocamp Wyden, em Campinas, e contou com a presença de prefeitos e secretários dos 20 municípios da região , além de especialistas das áreas de habitação e assistência social. A proposta, que inverte a lógica tradicional dos programas sociais, oferece moradia individual antes de qualquer exigência de superação de problemas como dependência química ou desemprego.

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) aprovou por unanimidade, nesta sexta-feira (6), a adoção do modelo Housing First , que garante moradia imediata para pessoas em situação de rua crônica , como eixo central da política de enfrentamento à pobreza extrema. O modelo, apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, é inspirado em experiências de sucesso em países como Canadá, Finlândia e Estados Unidos.

A estratégia será aplicada por meio de contratação por resultados, modelo já utilizado com êxito em São Paulo, onde mil imóveis foram ocupados em 18 meses. As entidades gestoras só recebem após comprovarem que a pessoa deixou a rua e fixou residência. Em vez de construir novas moradias, o projeto utiliza imóveis ociosos disponíveis no mercado, ativando a economia local.

O prefeito de Campinas e presidente do Conselho da RMC, Dário Saadi, destacou que o programa é mais amplo do que uma política de aluguel. “Não é só para dormir. A moradia será vinculada aos programas de saúde, assistência social e empregabilidade. É um programa completo, com acompanhamento técnico e foco em resultados”, explicou.

A implantação regional será conduzida por um grupo de trabalho que, em até 90 dias, deve elaborar um edital coletivo para a contratação da entidade gestora via Fundocamp. A coordenação contará com apoio técnico do Governo do Estado e poderá ser articulada com o programa federal Moradia Cidadã.