Fundo Social de Valinhos amplia horário de atendimento

O Fundo Social de Solidariedade de Valinhos anunciou a ampliação de seu horário de atendimento ao público. A partir de agora, os serviços passam a funcionar das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem interrupção durante o horário de almoço, medida que busca facilitar o acesso aos programas sociais oferecidos, especialmente para quem trabalha em horário comercial.

Além do atendimento administrativo, o Bazar Permanente do Fundo Social também estará aberto no novo horário estendido, oferecendo mais oportunidades para que a população possa adquirir itens a preços simbólicos e colaborar com as ações sociais realizadas no município.

A mudança visa aumentar a acessibilidade e atender melhor a comunidade, garantindo maior conveniência no uso dos serviços e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.