Sumaré lança 1º Festival de Curtas com inscrições abertas

A Prefeitura de Sumaré abriu as inscrições para a 1ª edição do Curta Cine, Festival de Curtas-Metragens de Sumaré, que será realizado entre os dias 1º e 3 de agosto de 2025. Os interessados devem inscrever seus filmes gratuitamente até o dia 4 de julho, com seleção revelada no dia 14, pelo Instagram oficial do festival.

Com curadoria técnica da Bilateral Filmes e apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o festival aceita curtas de até 25 minutos, produzidos em qualquer formato e linguagem, oriundos da Região Metropolitana de Campinas, do Brasil e do exterior. As obras selecionadas vão disputar a mostra competitiva com prêmios em dinheiro, troféus e ações de difusão cultural.

O objetivo é valorizar a diversidade cultural, promover inclusão social e formar novos públicos, por meio de exibições gratuitas e acessíveis à comunidade. A programação também contará com debates, rodas de conversa e atividades formativas.