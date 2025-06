Frente fria mantém tempo instável nesta sexta na RMC

A sexta-feira (6) começou com sol entre nuvens na Região Metropolitana de Campinas e deve seguir com tempo instável ao longo do dia. De acordo com o Cepagri da Unicamp, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado contribui para o aumento da nebulosidade, mantendo o padrão de instabilidade na região.

Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca ao longo do dia, embora o sol ainda apareça em alguns momentos. A temperatura não deve apresentar queda significativa.

O cenário deve se manter semelhante ao registrado na quinta-feira, com variação de nuvens e baixa probabilidade de chuvas intensas.