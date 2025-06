Campinas Innovation Week espera 18 mil pessoas em 2025

A segunda edição do Campinas Innovation Week (CIW) começa na próxima segunda-feira, 9 de junho, com a expectativa de atrair 18 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 60 milhões em rodadas de negócios. O evento, que terá entrada gratuita mediante inscrição online, reunirá tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto social, em uma programação que se estende até o dia 13.

O prefeito Dário Saadi destacou, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira (5), a importância do CIW para o ecossistema local: "A cidade tem uma produção científica e tecnológica de ponta. O evento reúne conhecimento, educação e geração de empregos."

Com quase 200 palestrantes e 70 horas de conteúdo, o evento será realizado no histórico Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário de Campinas, e contará com quatro palcos temáticos – Blue, Orange, Green e Purple Stage – além do espaço Elas Conectam, dedicado ao empreendedorismo feminino.