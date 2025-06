Mulher morta em queda de carro tinha acabado de deixar plantão

Uma mulher morreu após o carro que dirigia cair no Córrego Barnabé, na Avenida Fábio Roberto Barnabé, em Indaiatuba, no início da manhã desta quinta-feira (5). A vítima foi identificada como Patrícia Aparecida Ducati Aguiar, de 45 anos, enfermeira que havia acabado de sair de um plantão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O acidente ocorreu na rotatória próxima ao cruzamento com a Rua João Amstalden, quando a motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou no córrego, ficando completamente submerso. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para o resgate. A vítima chegou a ser retirada com vida, mas não resistiu e morreu no local.