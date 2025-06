Carro derrapa, cai em córrego e mata mulher em Indaiatuba

Uma mulher morreu após o carro que dirigia cair no Córrego Barnabé, na Avenida Fábio Roberto Barnabé, em Indaiatuba, durante a madrugada desta quinta-feira (5). O acidente ocorreu na rotatória próxima ao cruzamento com a Rua João Amstalden, quando a motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou no córrego, ficando completamente submerso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para o resgate. A vítima foi encontrada sem vida dentro do automóvel, e os trabalhos de remoção do corpo e da estrutura do carro seguem em andamento pela manhã.

De acordo com a GCM, uma mancha de óleo na pista foi identificada próximo ao ponto do acidente. A suspeita é de que o derramamento tenha contribuído para a perda de controle do veículo. A causa exata, no entanto, ainda será apurada.