Motorista morre em colisão com carreta em anel viário de Campinas

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (5) resultou na morte de um motorista no Anel Viário Adalberto Panzan (SPI-102/330), em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 4h45, na altura do km 2, pista norte, e envolveu um automóvel e uma carreta do tipo bitrem.

De acordo com a concessionária Autoban, que administra o trecho, o automóvel seguia pela faixa 3 de rolamento quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu violentamente na traseira da carreta. Com o impacto, o condutor do carro ficou preso nas ferragens e morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.

Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado, com bloqueio da faixa 3 e do acostamento, o que causou lentidão no início da manhã.