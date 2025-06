Foragido de saidinha é preso escondido embaixo da cama do vizinho

Um homem condenado por tráfico de drogas e que não retornou ao presídio após o benefício da saída temporária foi preso nesta quarta-feira (4), em Mogi Guaçu. Ele foi encontrado escondido embaixo da cama de uma casa vizinha, após fugir da abordagem da Polícia Militar no bairro Jardim Ypê II.

Os policiais foram até o endereço após receberem informações de que o foragido estaria no local. A mãe do suspeito afirmou que ele não estava, mas, ao avistar a equipe, ele fugiu pelos fundos do imóvel. Testemunhas relataram que havia um homem pulando muros de residências próximas.

Durante as buscas, os agentes localizaram o suspeito escondido debaixo da cama em uma residência da vizinhança. A consulta ao sistema confirmou que ele estava procurado pela Justiça por não ter retornado ao sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de entorpecentes.