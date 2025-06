Caminho da Capacitação abre inscrições em cidades da região

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação, promovido pelo Fundo Social de São Paulo, em Sumaré, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Holambra, Jaguariúna, Nova Odessa e Paulínia. As vagas são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados, jovens maiores de 18 anos e mulheres chefes de família. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Nesta fase, serão oferecidos cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, mecânica, tecnologia e moda. Ao final das aulas, os alunos receberão certificado oficial de conclusão.

O Caminho da Capacitação faz parte do Superação SP, programa do Governo do Estado que visa retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. A ação conta com mais de 30 carretas itinerantes, que já estão circulando por diversas cidades com mais de 40 opções de cursos gratuitos e profissionalizantes.