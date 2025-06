Baep prende estuprador condenado em Campinas

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prenderam, na tarde de quarta-feira (4), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na Rua Salomão Abud, no bairro Jardim Tamoio, e registrada no 1º Distrito Policial da cidade.

Os agentes estavam em patrulhamento pela região e já tinham informações de que o procurado pela Justiça poderia estar no local. Após buscas, o homem foi localizado e teve o mandado de prisão cumprido.

Segundo a PM (Polícia Militar), o condenado deve cumprir nove anos de prisão em regime fechado. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à cadeia, onde permanece preso à disposição da Justiça.