Procurado da Justiça por homicídio é preso pela PM na Ponte Preta

Um homem de 47 anos procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso na manhã de quarta-feira (4), na região do bairro Ponte Preta, em Campinas. A prisão foi feita por agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante patrulhamento de rotina. O caso foi registrado no plantão do 1º Distrito Policial.

Segundo os policiais, o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, após consulta ao sistema, foi constatado o mandado de prisão por homicídio, além de antecedentes por roubo, extorsão e formação de quadrilha.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.