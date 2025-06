Suspeitos de roubo à farmácia em Sousas são presos

A Polícia Civil prendeu os dois suspeitos envolvidos no assalto à unidade da Drogasil no distrito de Sousas, em Campinas, ocorrido na noite de 7 de maio. Os investigadores do 12º Distrito Policial identificaram a dupla, após reconhecimento formal feito por três vítimas, que os apontaram como responsáveis pela ação criminosa.

O roubo aconteceu por volta das 23h45, na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros. Segundo o boletim de ocorrência, os assaltantes invadiram o local armados, ameaçaram os funcionários e exigiram a abertura do cofre. Foram levados R$ 3.706,67 em dinheiro, além de medicamentos de uso controlado e alto valor, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Saxenda, todos utilizados para controle de diabetes e obesidade.

Após o crime, os três funcionários foram trancados no banheiro de clientes enquanto os criminosos fugiam com os produtos. As investigações foram conduzidas pela equipe do 12º DP, que realizou diligências, colheu depoimentos e formalizou autos de reconhecimento fotográfico dos suspeitos.