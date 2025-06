Campinas faz campanha extra contra gripe em shoppings e mercados

A Prefeitura de Campinas realiza uma nova ação especial de vacinação contra a gripe nesta sexta-feira (6) e sábado (7), com aplicação de doses em pontos estratégicos como shopping, supermercados e centros de saúde. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde visa aumentar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários, diante da proximidade do inverno e do aumento esperado de doenças respiratórias.

A vacina está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento. Basta levar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. O imunizante disponível neste ano protege contra os vírus da gripe A (H1N1 e H3N2) e B, e pode ser administrado junto a outras vacinas do calendário nacional.

Confira a programação especial:

Sexta-feira (6/6):