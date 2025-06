Mortes no trânsito urbano de Campinas caem 5% em 2025

Campinas registrou 21 mortes no trânsito urbano nos quatro primeiros meses de 2025, número 5% menor do que o total de 22 óbitos no mesmo período do ano passado. A queda foi de 17% considerando apenas os óbitos até abril (10) contra 12 no primeiro quadrimestre de 2024, segundo dados preliminares do Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Emdec.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar da leve redução, motociclistas e garupas seguem como as maiores vítimas, respondendo por 10 dos 21 óbitos (48%) em vias urbanas. Pedestres vêm em seguida, com sete mortes (33%) causadas por atropelamentos entre janeiro e abril. Já os ocupantes de outros veículos foram responsáveis por três vítimas, número que representa queda de 25% na comparação com 2024. Não houve mortes de ciclistas nos últimos três meses; a única do ano foi registrada em janeiro.

Locais dos acidentes fatais em 2025:

Motociclistas: Av. Padre Gaspar Bertoni, Ruy Rodriguez, José Christóvão Gonçalves, R. Dez (antiga Santos Dumont), Av. Suaçuna, R. General Osório, Av. das Amoreiras, R. Marcelina Rodrigues Paschoal, R. Cosmópolis, R. Padre João Batista Carvalho.

Av. Padre Gaspar Bertoni, Ruy Rodriguez, José Christóvão Gonçalves, R. Dez (antiga Santos Dumont), Av. Suaçuna, R. General Osório, Av. das Amoreiras, R. Marcelina Rodrigues Paschoal, R. Cosmópolis, R. Padre João Batista Carvalho. Pedestres: Av. John Boyd Dunlop, R. Dr. Eduardo Edarge Badaró, R. Barão de Jaguara, Av. Sylvia da Silva Braga, Av. Isaura Roque Quércia, Av. Joaquim Vilac, R. Mário Erbolato.

Av. John Boyd Dunlop, R. Dr. Eduardo Edarge Badaró, R. Barão de Jaguara, Av. Sylvia da Silva Braga, Av. Isaura Roque Quércia, Av. Joaquim Vilac, R. Mário Erbolato. Ocupantes de veículos: R. Celso Lopes, Av. John Boyd Dunlop, Av. Dr. Moraes Salles.

R. Celso Lopes, Av. John Boyd Dunlop, Av. Dr. Moraes Salles. Ciclista: R. das Acácias (em janeiro).

O Comitê Vida no Trânsito, responsável por analisar as causas dos acidentes, identificou que, entre os seis casos já estudados, três (50%) envolveram excesso de velocidade ou velocidade inadequada, e dois (33%) ocorreram por combinação de álcool e direção.

Acumulado de 2024: 156 mortes